نهب ثروات وتغيير مناهج.. سوريا:على مجلس الأمن وضع حد لأطماع أردوغان

قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار جعفري، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفرض المناهج التركية داخل المدارس السورية، ويسعى باستمرار إلى تغيير ثقافة الشعب السوري لتصبح تركية.

وأضاف جعفري خلال إحاطة له بمجلس الأمن، اليوم السبت: " على مجلس الأمن تحمل مسئولياته ووضع حد لمغامرات نظام أردوغان التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين".

وتابع: "أردوغان يعتبر سوريا جزء لا يتجزأ من تركيا، ويستمر في نهب ثرواتها وجعل من المعابر الإنسانية ممرات لإدخال الآلاف من جنوده وآلياته العسكرية وقبلهم عشرات آلاف الإرهابيين الأجانب والأسلحة بما فيها الكيميائية".