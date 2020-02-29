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أخبار البلد

شاهد..وفود من الدول العربية تشارك بعزاء الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك

السبت 29/فبراير/2020 - 01:34 ص
الرئيس الأسبق محمد
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك
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كريم ناصر
نشر الإعلامى أحمد موسى فيديو جديد عبر صفحته الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

وكان الفيديو من مشاركة وفود من الدول العربية بعزاء الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، في الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي ظهر الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 91، وشارك في تشييع الجثمان عدد من كبار رجالات الدولة ووفود من الدول العربية.

وكشف تصريح الدفن الخاص بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن معاناته من قصور كلوي مزمن والرفرفة الأذينية بالقلب، وقد عانى حسني مبارك خلال السنوات الماضية من مشاكل بالكلى أدت لفشل كلوي قبل وفاته.
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