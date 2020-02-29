شاهد..وفود من الدول العربية تشارك بعزاء الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك

نشر الإعلامى أحمد موسى فيديو جديد عبر صفحته الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.





وكان الفيديو من مشاركة وفود من الدول العربية بعزاء الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.





وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، في الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي ظهر الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 91، وشارك في تشييع الجثمان عدد من كبار رجالات الدولة ووفود من الدول العربية.



