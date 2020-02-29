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توك شو

راحة وطاقة إيجابية .. تعرف على مبادرة ليلي علوي 30 يوما من السعادة

السبت 29/فبراير/2020 - 02:33 ص
ليلي علوي
ليلي علوي
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عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة ليلى علوي، أنها قدمت مباردة عبر السوشيال ميديا وهي 30 يوم سعادة، مشيرة الى أنها تشارك جمهورها عبر الانستجرام لتكشف الامور التي تجعلهم سعداء ويكسبون ثواب أكثر. 

وأضافت  ليلى علوي خلال برنامج «سهرانين» والذي يقدمه «أمير كرارة»، أنها عقب هذه المبادرة أصبحت نفسيتها اكثر راحة، مشيرة إلى أنها جلست مع فريق العمل الخاص بها وقاموا بنشر معلومات يومية عن السعادة وكيف يعيش الإنسان 30 يوما من السعادة.

وأكدت  ليلى علوي، أنها تشعر بالسعادة، عندما تساعد ابنها أو اختها وبناتها؛ مرددة: «تفاعل الجمهور مع المبادرة اسعدني جدا».

وأوضحت  ليلى علوي، أنها تحب العمل جدا لدرجة أنها تعمل لأكثر من 14 ساعة في اليوم؛ مشيرة إلى أن العمل يعطيها الطاقة والحياة والتجديد. 
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