ننشر نتائج انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية، منذ قليل عن نتيجة انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية.





وحصلت صدى البلد، على أسماء الفائزين في الانتخابات حيث حصد 3 مرشحين في شعبة الكهرباء أعلى الأصوات،وهم وفقا للترتيب "محمد فتح الباب محمد، 915 صوتًا، وليد ماضي 652 صوتًا، وعلاء الدين محجوب 650 صوتًا"





وفي شعبة الميكانيكا فاز المرشح كريم الكسار بعدد 814 صوتًا، بينما فاز حسن لطفي المرشح لمقعد شعبة "مدني" بعدد 625 صوتًا.





وأسفرت نتيجة التصويت على مقعد شعبة العمارة عن فوز المرشح محمد الرشيدي بعدد 804 أصوات، بينما فازت المرشحة هبة المغربي بمقعد شعبة شعبة الغزل والنسيج بعدد 710 أصوات .





وبلغ إجمالي عدد من لهم حق التصويت في النقابة الفرعية للمهندسين 15 ألفا و963 ناخب، حضر منهم 2608 ناخبا، للإدلاء بأصواتهم في 32 لجنة فرعية، سجلت خلالها عدد الأصوات الصحيحة 2279 صوتًا مقابل 329 أصوات باطلة.ِِ