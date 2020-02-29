ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة مطروح

أعلن المستشار محمود عثمان عبد الرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة مطروح.





أكد المستشار محمود عثمان عبد الرحيم أن عدد المرشحين في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية بمطروح، 14 مرشحًا، فاز منهم مرشحان بشعبة ميكانيكا وهما: أيمن محمد محمود مرسى، وحصل على 153 صوتًا، ومحمد محمود خيري هنداوي 120 صوتًا، ومرشحا لشعبة كهرباء وهما: أسماء جعفر صادق جعفر، حصلت على 87 صوتًا، ومنى محمد محمود خيري هنداوي 79 صوتًا، ومرشحين بشعبة مدني وهما: أحمد سالم سليمان عبد القادر، حصل على 111 صوتًا، ومحمد أحمد اليمني، حصل على 146 صوتًا، ومرشحًا واحدًا للشعب الأخرى وهو: أحمد بهاء الدين أحمد حمدي، وحصل على 110 أصوات.



