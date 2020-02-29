أحمد السقا يكشف أصعب فيلم قام بتمثيله.. فيديو

كشف الفنان أحمد السقا، عن أصعب فيلم قام بتمثيله خلال مسيرته السينمائية، وسبب صعوبة هذا العمل.





وأضاف السقا خلال حواره ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "مصر الأولى"،:" أصعب فيلم قمت به هو فيلم إبراهيم الأبيض وصعوبته جاءت من شخصية البطل فضلا عن الاكشن الذي نفذ على مستوى عالي".





وتابع السقا: "فيلم ابراهيم الابيض كان متعب فى تصويره وإخراجه ولو قمت بجسيده مرة أخرى لن يخرج بنفس كفاءة المرة الأولى".





وأوضح:"مشهد الحريق فى آخر فيلم ابراهيم الابيض كان حقيقا ولكن كان مدروس بـ إحترافية عالية منعت حدوث كارثة".