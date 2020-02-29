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توك شو

أحمد السقا يكشف أصعب فيلم قام بتمثيله.. فيديو

السبت 29/فبراير/2020 - 04:15 ص
أحمد السقا
أحمد السقا
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حمزة شعيب
كشف الفنان أحمد السقا، عن أصعب فيلم قام بتمثيله خلال مسيرته السينمائية، وسبب صعوبة هذا العمل.

وأضاف السقا خلال حواره ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "مصر الأولى"،:" أصعب فيلم قمت به هو فيلم إبراهيم الأبيض وصعوبته جاءت من شخصية البطل فضلا عن الاكشن الذي نفذ على مستوى عالي".

وتابع السقا: "فيلم ابراهيم الابيض كان متعب فى تصويره وإخراجه ولو قمت بجسيده مرة أخرى لن يخرج بنفس كفاءة المرة الأولى".

وأوضح:"مشهد الحريق فى آخر فيلم ابراهيم الابيض كان حقيقا ولكن كان مدروس بـ إحترافية عالية منعت حدوث كارثة".
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