٢٩ فبراير ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.



تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد شخصية اليوم في علم الأرقام..



.شخصية اليوم في علم الأرقام..



إذا كنت مولودا في يوم 29 فبراير فإن ذلك يعني أن لديك طبيعة عاطفية وحساسة، ولديك في نفس الوقت حس عملي.. أنت أيضا تهتم جدا بانتقاء أصحابك ومعارفك، وترتبط جدا بجذورك.



نصيحة:

هذا العام يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وتكون عادلا ومنصفا في كل شيء.

