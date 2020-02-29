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أحمد السقا عن رغبة ابنته دخول الفن: ليس سبة

السبت 29/فبراير/2020 - 05:30 ص
أحمد السقا
أحمد السقا
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عبد الخالق صلاح
رد الفنان أحمد السقا، على سؤال هل تسمح لابنتك أن تدخل مجال التمثيل؛ مرددا: « الفن ليس سبه».  

وأضاف السقا،  خلال حلقة اليوم من برنامج «التاسعة» المذاع على التليفزيون المصري؛: « المشوار صعب والتمثل ليس سبه ولا هو حاجة عيب، أنا دوري في الحياة دلوقتي أني أعلمهم الصح والغلط والسلبيات الايجابيات وأوجهم في الطريق الصح». 

وأشار السقا، أنه يصور حاليا فيلم العنكبوت بطولة منى زكي، ومجموعة كبيرة من النجوم، مشيرا إلى أن الفيلم من إخراج أحمد خالد جلال.

وأكد السقا، أن الفيلم فيه مجموعة من مشاهد الأكشن التي تجذب أنظار الجماهير، قائلا: « إحنا بنصور أمبارح وقعت هدر جامد».

وأوضح السقا، أنه حصل على مجموعة من الفرق في تمثيل المشاهد الصعبة، يجسد المشاهد الصعبة ولا مجال إلى الخطأ. 
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