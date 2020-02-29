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تعرف على موقف أحمد السقا من كتابة أغنية لـ حسن شاكوش

السبت 29/فبراير/2020 - 01:16 ص
صدى البلد
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أسامة علي
كشف الفنان أحمد السقا عن موفقه، حال طلب منه مطرب المهرجانات حسن شاكوش كتابة أغنية له.


وأبدى السقا خلال استضافته ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الاولى المصرية"،موافقته على كتابة أغنية لمطرب المهرجانات حسن شاكوش حال طلب منه ذلك، لافتا قدرته على الارتجال الاغانى.

وارتجل السقا خلال البرنامج بعض الكلمات خاصة بالتلفزيون المصرى قائلا:"على التلفزيون المصرى نردين والسقا حصرى شوفنا كتير مضروب يلا نشوف الاصلي..على التلفزيون المصرى".  



وانتهى أحمد السقا، من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر مؤخرًا، ويستكمل تصوير المشاهد المتبقية له في القاهرة.

فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهو من بطولة منى زكى، وظافر العابدين ومحمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.
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