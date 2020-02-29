بينا كيميا.. أحمد السقا يكشف سر حبه التمثيل مع منى زكي وهند صبري.. فيديو

قال الفنان أحمد السقا، أن هناك كيمياء كبيرة بيني وبين الفنانة منى زكي، موضحا ان هذا الأمر يظهر خلال الأعمال الفنية.





وأضاف السقا، خلال حلقة اليوم من برنامج «التاسعة» المذاع على التلفزيون، : «في اثنين بحب اشتغل معاهم جدا منى زكي وهند صبري .. ولو حصل اي مشكلة بنعرف نصلح من غير ما نوقف الشغل».





وعن سؤال هل تسمح لابنتك أن تدخل مجال التمثيل؛ مرددا: « الفن ليس سبه».





وتابع السقا، « المشوار صعب والتمثل ليس سبه ولا هو حاجة عيب، أنا دوري في الحياة دلوقتي أني اعلمنهم الصح والغلط والسلبيات الايجابيات وأوجهم في الطريق الصح».





وأشار السقا، أنه يصور حاليا فيلم العنكبوت بطولة منى زكي، ومجموعة كبيرة من النجوم، مشيرا إلى أن الفيلم من إخراج أحمد خالد جلال.