السودان وبولندا يبحثان سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية

بحث عمر قمرالدين وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، في وارسو اليوم الجمعة، مع جاسيك زابوتويز وزير خارجية بولندا، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.









وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، أن وزير خارجية بولندا أعرب عن تقديره البالغ للشعب السوداني الذي نجح في التغيير بإتباع الوسائل السلمية، معربًا عن متابعته للدور الفاعل للشباب والمرأة في إنجاح ثورة ديسمبر.





وأكد حرص بولندا على دعم السودان بما يمكنه من عبور الفترة الانتقالية، مشددا على رغبة بلاده في دعم أولويات عمل الحكومة الانتقالية، وعلى رأسها قضيتا السلام والتحديات الإقتصادية. وأوضح أن بلاده حريصة على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وخلق شراكات إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص في السودان، بما يعزز العلاقات الإقتصادية بين البلدين.



