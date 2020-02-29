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أخبار العالم

السودان وبولندا يبحثان سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية

السبت 29/فبراير/2020 - 01:52 ص
السودان
السودان
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أ ش أ
بحث عمر قمرالدين وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، في وارسو اليوم الجمعة، مع جاسيك زابوتويز وزير خارجية بولندا، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.


وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، أن وزير خارجية بولندا أعرب عن تقديره البالغ للشعب السوداني الذي نجح في التغيير بإتباع الوسائل السلمية، معربًا عن متابعته للدور الفاعل للشباب والمرأة في إنجاح ثورة ديسمبر.

وأكد حرص بولندا على دعم السودان بما يمكنه من عبور الفترة الانتقالية، مشددا على رغبة بلاده في دعم أولويات عمل الحكومة الانتقالية، وعلى رأسها قضيتا السلام والتحديات الإقتصادية. وأوضح أن بلاده حريصة على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وخلق شراكات إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص في السودان، بما يعزز العلاقات الإقتصادية بين البلدين.

وشدد الجانبان على أهمية استمرار عقد لجان التشاور السياسي بين البلدين بصورة منتظمة، باعتبارها الآلية المعتمدة لمتابعة العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات ولتنسيق المواقف وتبادل الدعم في المحافل الدولية.
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