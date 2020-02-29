7 فيديوهات من عزاء حسني مبارك بحضور كبار رجال الدولة والفنانين

ينشر موقع صدى البلد 7 فيديوهات من داخل عزاء الرئيس الراحل محمد مبارك بمسجد المشير بالتجمع الخامس.





وشارك في تقديم العزاء عدد كبير من شخصيات وقيادات الدولة والدول العربية علاوة على الفنانين وكبار الكتاب والأندية الرياضية.





وكان اقيم مساء اليوم عزاء الرئيس السابق محمد حسني مبارك داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وكان في استقبال المعزين، علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الراحل حسني مبارك.



