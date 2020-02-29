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أخبار البلد

7 فيديوهات من عزاء حسني مبارك بحضور كبار رجال الدولة والفنانين

السبت 29/فبراير/2020 - 01:40 ص
الرئيس الراحل محمد
الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
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ينشر موقع صدى البلد 7 فيديوهات من داخل عزاء الرئيس الراحل محمد مبارك بمسجد المشير بالتجمع الخامس.

وشارك في تقديم العزاء عدد كبير من شخصيات وقيادات الدولة والدول العربية علاوة على الفنانين وكبار الكتاب والأندية الرياضية.

وكان اقيم مساء اليوم عزاء الرئيس السابق محمد حسني مبارك داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وكان في استقبال المعزين، علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الراحل حسني مبارك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك الأربعاء، في الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي ظهر الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 92، وشارك في تشييع الجثمان عدد من كبار رجالات الدولة ووفود من الدول العربية.
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