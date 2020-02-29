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توك شو

أخبار التوك شو.. أمير كرارة يعاكس ليلى علوي على الهواء.. والأخيرة ترد.. أسعار السيارات تتهاوى.. تخفيضات تصل لـ 100000 جنيه.. عربي تماثل للشفاء من فيروس كورونا

السبت 29/فبراير/2020 - 08:08 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
نشر موقع "صدى البلد"، اليوم الجمعة، مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:


علق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على مهاجمي جراح القلب العالمي، الدكتور مجدي يعقوب وتعليقهم بدخوله الجنة أم النار.

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات في وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية،أن المنظمة طالبت المزيد من البيانات عن "فرنسيين" مصابين بفيروس كورونا "قال عنهما وزير الصحة الفرنسي أنهما عائدان من مصر" ولكن حتى الآن لم تصل إلى معلومات من فرنسا عن هوية الشخصين، لافتا إلى أن فى مثل هذه الظروف قد تكون بعض التصريحات غير دقيقة.

داعب الفنان أمير كرارة؛ ليلى علوي على الهواء مرددا: «وبعدين معاكي هتفضلي لإمتي فتاة أحلامي وفتاة أحلام كل الناس». 

كشف "محمد أبو ناموس" أول عربي يتماثل للشفاء من فيروس كورونا بالصين، كواليس تجربته مع المرض.

قال الفنان محمد صبحي، إن المؤلف لينين الرملي كان مرنا في التعامل، لدرجة أنه في استراحة المسرحية يضيف العديد من الملاحظات وتم إلحاقها بالعمل المسرحي. 

قال الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، إنه فى حالة الحديث عن مجتمع مدني يجب أن تكون التربية صحيحة.

أكدت فضائية «سكاي نيوز عربية» في تقرير مُذاع عبر شاشتها أن سوق السيارات في مصر شهد حالة من التراجع.

عرضت فضائية "دى ام سى" تقريرا عن شاب يشارك زميله "طفل مصاب بالسرطان" لعبة بابجي. 

وقالت والدة الطفل سميرة محسن، خلال التقرير المذاع ببرنامج "اليوم" إنها اكتشفت إصابة نجلها بسرطان فى العظام، ومنذ ذلك الحين حياة الأسرة تغيرت وانعزلت عن الخارج، ولكن كان للعبة "بابجى" دور  فى تحسن الحالة النفسية للطفل إياد بعد تعرفه من خلالها على اصدقاء شباب منهم شاب يدعى "علاء".

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