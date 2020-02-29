مرتضى منصور: حققت أهدافي من عدم خوض قمة الدوري المصري

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إنه حقق هدفين من وراء عدم اللعب أمام الأهلي بالفريق الأول، مشيرا إلى أن عدم إرهاق العناصر الأساسية كان السبب في التسجيل حتى الدقيقة الأخيرة أمام الترجي، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وقال مرتضى منصور في تصريحاته لقناة "الزمالك" الفضائية: "كان لي هدفين من قرار اللعب بالناشئين أمام الأهلي، الأول هو حماية أبنائي في الأهلي والزمالك، والثاني عدم إرهاق اللاعبين قبل مواجهة الترجي."





وتابع: "قرارنا اللعب بالناشئين أمام الأهلي في الدوري كان قرارًا مدروسًا فقد أردت أن أمنح الفريق الأول فترة 8 أيام من الاستعداد للترجي، والكل شاهد نتيجة ذلك في المباراة."





وأضاف: "بفضل قراري هذا تمكنا من اللعب بكل قوة من أول دقيقة لأخر دقيقة من المباراة، وسجلنا أهداف حتى نهاية أحداثها."





وواصل: "عدم لعب المباراة كان بإرادة الله وليس لي دخل، لقد تواجدت في النادي لإعداد اللاعبين للمباراة ولم نتمكن من الوصول للاستاد بسبب الأمطار وكل شيء مسجل."





واتخذ اتحاد الكرة قرارًا باعتبار الزمالك منسحبًا من مواجهة الأهلي في المباراة التي كان مقرر لها أن تقام الاثنين الماضي، على ستاد القاهرة.