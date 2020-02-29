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رياضة

تحديا لقرار المنع.. حسن شاكوش فى حفل زفاف ابنة مدحت شلبي.. تفاصيل

السبت 29/فبراير/2020 - 01:55 ص
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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محمد رشاد
تواجد المطرب الشعبي الفنان حسن شاكوش ، فى حفل زفاف نهلة ابنة الإعلامي مدحت شلبي، من زوجته السابقة المطربة شيرين وجدي، وذلك بأحد فنادق القاهرة الكبرى وسط  حضور حشد كبير من الشخصيات العامة.

واكتفي المطرب الشعبي بترديد أغنية بنت الجيران مع الـ”دي جي”، خلال حفل الزفاف، وذلك بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بحظر غناء مطربي المهرجات الشعبية في الفنادق والمنشآت السياحية.

احتفل الإعلامي الكابتن مدحت شلبي، بزفاف ابنته “نهلة”، من المطربة الشهيرة شيرين وجدي، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، حيث حضر العديد من الشخصيات العامة من الرياضيين والفنانين وأبرز الإعلاميين.
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