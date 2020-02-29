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تقليد أعمى.. فتاة تصبغ بياض عينيها باللون الأسود فتصيبها كارثة

السبت 29/فبراير/2020 - 03:41 ص
فتاة تصبغ بياض عينيها
فتاة تصبغ بياض عينيها باللون الأسود
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عزة عاطف

ليست كل "التقاليع" يمكنك تجريبها، إذ أن هناك بعض الأشخاص المصابين بهوس تجربة كل ما هو غريب وجديد خاصة إذا ابتدعه فنان شهير دون التفكير في آثاره أو مخاطر تجربته، وبالطبع لم يكن صبغ بياض العين باللون الأسود أمرًا يستحق التجربة بتاتًا.

 

في محاولة لتقليد مطربها المفضل قامت فتاة بولندية باللجوء إلى واشم (صانع تاتتو) لحقن بياض عينيها العسليتين بصبغة سوداء مما ترتب عليه فقدانها البصر تمامًا في إحدى العينين وستصبح قريبًا كفيفة كليًا لسوء حالة العين الأخرى.

 

 اتخذ «ألكساندرا سادوفسكا» البالغة من العمر 25 عامًا من فروكلاف في بولندا، قرارًا محفوفًا بالمخاطر من شدة هوسها بمغني راب شهير في بولندا يدعى «بوبك» في محاولة لتقليده بعدما رأته قد صبغ بياض عينيه باللون الأسود.

 

لكن الأمر كان أسوأ بكثير من مجرد رؤية الأشخاص للسواد يملئ عينيها فهي لن ترى ردة فعلهم التي توقعتها بعدما غاصت في ظلام دامس بسبب فعلتها الغبية وفقًا لصحيفة مترو.

 

ورغم شكوتها من ألم حاد في عينيها، أخبرها الموشم الذي تسبب في عماها لعدم خبرته، بأنه ألم طبيعي ويمكن علاجه بالمسكنات، واتبعت ألكساندرا نصيحته لكن مع ذلك فقدت بصرها.

 

تقول: "لسوء الحظ لم يعطني الأطباء في الوقت الحالي الكثير من التفاؤل بتحسن حالتي، فالأضرار عميقة جدا واسعة النطاق، أخشى أن أصبح أعمى تمامًا قريبًا، لكن مع ذلك أضافت: "لن أحبس نفسي في الطابق السفلي وأكتئب، لدي هم ورائي لكني أستطيع التعامل معه".

 

وأثناء التحقيقات اكتشفت الشرطة أن الواشم رجلًا يدعى بيوتر ارتكب عددًا من الأخطاء الخطيرة في تلك العملية، بما في ذلك استخدام الحبر المصنوع للاستخدام على الجلد، والذي يجب ألا يلامس العينين أبدًا.

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