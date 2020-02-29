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رياضة

أحمد مرتضى: إدارة الزمالك كانت على حق في قرار عدم خوض قمة الدوري

السبت 29/فبراير/2020 - 02:38 ص
الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
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محمد رشاد
اعتبر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن قرار إدارة ناديه بعدم لعب مباراة القمة ضد الأهلي في الدوري كان قرارًا صائبًا، وذلك بعد تغلب الأبيض على الترجي التونسي (3-1) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفي تصريحات لقناة الزمالك قال أحمد مرتضى :"مجلس الإدارة كان على حق بعدم لعب مباراة الأهلي في الدوري لأنها مباراة بلا أهمية، وتأتي قبل مواجهتين صعبتين للفريقين في دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف أحمد مرتضى :"لا يجب أن ننسى أن صنداونز هزم الأهلي من قبل في جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى قوة الترجي في الفوز بأخر بطولتين لدوري الأبطال، ولذلك كان يجب ألا تقام المباراة".

وعن مباراة الترجي قال أحمد مرتضى :"آن لجمهور الزمالك أن يفرح، هذه رسالة الله للجمهور الذي عاش فترات صعبة جدًا، وعلى الرغم من ذلك كان يتحمل".

وأضاف نجل رئيس الزمالك :"هناك جيل كامل لم يشاهد الزمالك يفوز، لكن أعداد الجماهير البيضاء كانت في ازدياد، ولذلك يستحق هذا الجمهور أن يفرح الآن".

وعن السفر إلى تونس قال أحمد مرتضى :"سنتجه إلى تونس يوم 3 مارس المقبل على متن طائرة خاصة لمواجهة فريق الترجي في رادس".
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