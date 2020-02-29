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أخبار العالم

ترامب: مستعد لقاء نظيري الصيني والروسي والفرنسي لمناقشة ملف مراقبة الأسلحة

السبت 29/فبراير/2020 - 02:25 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه على استعداد لعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينج والفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث قضية مراقبة الأسلحة.


ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مسئول أمريكي قوله: "تستغل الولايات المتحدة هذه الفرصة لإدخال روسيا والصين في الإطار الدولي للحد من الأسلحة ومنع حدوث سباق تسلح باهظ الثمن".


وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، قد أعلن في وقت سابق، أن الصين ليست مهتمة بمعاهدة الحد من الأسلحة، على عكس واشنطن وموسكو. مؤكدا أن الصين تملك الكثير من المال وتتقدم بسرعة في تحديث القوات المسلحة.

من جانبه، أعلن نائب مدير إدارة منع الانتشار النووي والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير ليونتييف، أن الولايات المتحدة رفضت مؤخرا مقابلة محامين لوضع تفاصيل تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت 3".

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