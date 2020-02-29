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مرأة

أسود في أسود.. ابنة طلعت زكريا تتألق بـ إطلالة كاجوال

السبت 29/فبراير/2020 - 03:28 ص
ايمي طلعت زكريا
ايمي طلعت زكريا
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رضوى حسام
نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهرت إيمي طلعت زكريا بإطلالة كاجوال، مرتدية جاكت أسود مع بنطلون بنفس اللون، ونسقته مع كاب باللون الأسود ومرتدية حذاء رياضيا ملائما لإطلالتها الكاجوال.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت إيمي طلعت زكريا على لمسات المكياج المناسبة لبشرتها، وتركت شعرها منسدلا على الأكتاف.

يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.

وتوفي والدها الفنان الكوميدى طلعت زكريا في شهر أكتوبر الماضي داخل أحد مستشفيات الدقي إثر تدهور حالته بعد صراع طويل مع المرض

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A post shared by Emy Talaat Zakaria (@emytalaatzakaria) on

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