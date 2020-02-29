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رياضة

فيفا: صحة اللاعبين أهم وتأجيل المباريات وارد حال انتشار كورونا

السبت 29/فبراير/2020 - 02:36 ص
جياني إنفانتينو
جياني إنفانتينو
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محمد رشاد
صرح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأن فكرة تأجيل المباريات الدولية أو اللعب بدون جمهور وارد إذا استمر انتشار فيروس كورونا.

وقال إنفانتينو في تصريحاته التي نشرتها صحيفة "جارديان" الانجليزية: "صحة الانسان أكثر أهمية من أي مباراة لكرة القدم، ولهذا علينا أن ننظر إلى الموقف، ونتمنى أن يتراجع انتشاره، ولا يزداد، وخلال الوقت الحالي يبدو أنه مستمر في الانتشار، إذا كان من الواجب تأجيل المباريات أو لعبها بدون جماهير حتى نهايتها علينا أن نقوم بذلك."

وتابع: "لا يمكن أن نستبعد أي قرار، أتمنى ألا نتوجه إلى هذا الاتجاه، أعتقد أن الأمر سيكون صعبًا في كل الأحوال أن نقوم بإيقاف للعبة في العالم أجمع، لأن الموقف حقًا مختلف."

وردًا على مسألة إقامة المباريات في بعض البطولات المحلية بدون جماهير: "من الصعب أن نقدم رؤية عامة للعالم أجمع.. كل منظم للبطولة عليه اتخاذ القرار المناسب لموقفه، على المدى القصير من الممكن أن يكون هذا حل مناسب لكن من الصعب تصور استمرار المنافسات بدون جماهير."

وتقام خلال الوقت الحالي بعض مباريات في الدوري الإيطالي بدون جمهور، فيما تم منع بعض الجماهير من حضور المباريات.
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