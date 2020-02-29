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رياضة

فرجاني ساسي: مرتضى منصور وعدني بحل أزمة جماهير الترجي عقب المباراة

السبت 29/فبراير/2020 - 03:01 ص
جماهير الترجي
جماهير الترجي
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محمد رشاد
كشف الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك طلبه من مرتضى منصور رئيس النادي التدخل لحل أزمة جماهير الترجي التونسي.

وقُبض على بعض من جماهير الترجي عقب المباراة بعد الدخول في مناوشات مع الأمن.

وقال فرجاني ساسي في تصريحاته مع إذاعة (موازييك) التونسية : "علمت بما حدث لبعض من جماهير الترجي بعد لقاء الزمالك ، الترجي بيتي وتحدثت مع مرتضى منصور رئيس الزمالك وطلبت منه التدخل ومساعدة الجماهير التي قُبض عليها، للعودة من جديد إلى تونس".

وتابع "مرتضى وعدني بالتدخل ومساعدة الجماهير، لقد أخبرني بمدى حُبه واحترامه للشعب التونسي ووعدني بمساعدة الجماهير".

وأشار "لا أعرف تحديدا ما حدث خلال المباراة للجماهير، ولكن الأهم الآن هو عودتهم بسلام لتونس".

وعن الانتصار ذهابا على الترجي، قال فرجاني: "كنا نعلم إن المباراة ستكون صعبة بكل تأكيد، ولكننا نجحنا في العودة للمباراة ونجحنا في استغلال أخطاء الترجي".
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