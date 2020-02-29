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رياضة

بسبب العنصرية.. الاتحاد الإنجليزي يقرر إيقاف حارس ريال مدريد السابق 8 مباريات

السبت 29/فبراير/2020 - 04:52 ص
حارس مرمى فريق ليدز
حارس مرمى فريق ليدز يونايتد، كيكو كاسيا،
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محمد رشاد
اتخذ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرارًا صارمًا ضد حارس مرمى فريق ليدز يونايتد، كيكو كاسيا، بتهمة ارتكاب فعل عنصري.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن الاتحاد الإنجليزي قرر إيقاف كيكو كاسيا 8 مباريات، إلى جانب غرامة مالية قدرها 60 ألف جنيه إسترليني.

وأفادت أن كاسيا حارس مرمى ريال مدريد السابق اُتهم بالعنصرية ضد لاعب فريق تشارلتون، جوناثان ليكو، في بطولة التشامبيونشيب.

وتعود تلك الواقعة إلى المباراة التي جمعت بين الفريقين في سبتمبر 2019، حيث وجه كاسيا ألفاظ عنصرية ضد ليكو.

وأعلن ليدز يونايتد، في بيان رسمي، عقوبة الاتحاد الإنجليزي ضد كيكو كاسيا، حيث أكد النادي أنه لا يتسامح مع أي شكل من أشكال العنصرية والتمييز.

ولكن ليدز أكد في بيانه كذلك أن كيكو كاسيا نفى تصرفه العنصري ضد مهاجم تشارلتون، ولكن ذلك لم يمنع الاتحاد الإنجليزي من فرض العقوبة عليه.

وكان الحارس صاحب الـ33 عامًا قد انتقل إلى ليدز قادمًا من ريال مدريد في يناير 2019، وشارك في 56 مباراة.
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