مرتضى منصور: أعتذر لجماهير الترجي.. ولاعبو الزمالك نفذوا وعدهم

أشاد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بجماهير ناديه التي حضرت مباراة أمس أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا، وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 3-1، على ملعب استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي البطولة.





وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الزمالك": "أشكر جمهور الزمالك المحترم الواعي، ولم يوجد أولتراس اليوم، وتلقى مرمانا هدفًا والجماهير واصلت التشجيع دون سباب، وأثبتوا أنهم محترمون ، كما أ شكر مديري أمن القاهرة والجيزة، كان هناك 40 ألف مشجع في استاد القاهرة، و60 ألف في نادي الزمالك، دون أي أخطاء".





وأوضح: "أريد أن أوضح للسفير التونسي في مصر أن الصدام الذي حدث بين الجمهور التونسي والأمن الخاص بالمباراة، لم تكن الشرطة طرفًا به ، أعتذر لكل تونسي عن أي تجاوز من أي فرد من شركة الأمن، وجمهور الترجي لم يتعرض للتفتيش أثناء دخوله الملعب، والشماريخ كانت معهم".





واختتم: "أشكر اللاعبين والجهاز الفني، وجلست معهم في نهاية شهر يناير وأبلغتهم بأنهم سيواجهون 5 مطبات، وأعطوني وعدًا وأظهروا أنهم رجال".