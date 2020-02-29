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رياضة

مرتضى منصور: أعتذر لجماهير الترجي.. ولاعبو الزمالك نفذوا وعدهم

السبت 29/فبراير/2020 - 03:29 ص
فريق الترجي
فريق الترجي
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محمد رشاد
أشاد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بجماهير ناديه التي حضرت مباراة أمس أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا، وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 3-1، على ملعب استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي البطولة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الزمالك": "أشكر جمهور الزمالك المحترم الواعي، ولم يوجد أولتراس اليوم، وتلقى مرمانا هدفًا والجماهير واصلت التشجيع دون سباب، وأثبتوا أنهم محترمون ، كما أشكر مديري أمن القاهرة والجيزة، كان هناك 40 ألف مشجع في استاد القاهرة، و60 ألف في نادي الزمالك، دون أي أخطاء".

وأوضح: "أريد أن أوضح للسفير التونسي في مصر أن الصدام الذي حدث بين الجمهور التونسي والأمن الخاص بالمباراة، لم تكن الشرطة طرفًا به ، أعتذر لكل تونسي عن أي تجاوز من أي فرد من شركة الأمن، وجمهور الترجي لم يتعرض للتفتيش أثناء دخوله الملعب، والشماريخ كانت معهم".

واختتم: "أشكر اللاعبين والجهاز الفني، وجلست معهم في نهاية شهر يناير وأبلغتهم بأنهم سيواجهون 5 مطبات، وأعطوني وعدًا وأظهروا أنهم رجال".
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