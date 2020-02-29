رونالدو: مباراة يوفنتوس وإنتر مثل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

أشار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، إلى إن الديربي ضد إنتر ميلان، يعد جيدًا مثل مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.





وسيواجه يوفنتوس نظيره إنتر ميلان، غدًا الأحد، وفي نفس اليوم يقام الكلاسيكو الإسباني.





وتحدث رونالدو لـ "سكاي سبورت إيطاليا"، وقال: "مواجهة إنتر ستكون رائعة، وكذلك مباراة ريال مدريد وبرشلونة مساء الأحد أيضًا ، ديربي إيطاليا من نوع المواجهات الجيدة، مثل تلك التي تواجه فيها ميلان أو لاتسيو، الجميع يحب أن يلعب في هذا النوع من المباريات".





ديربي إيطاليا سيقام خلف أبواب مغلقة بدون جماهير، بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء شمال إيطاليا.





وعلّق رونالدو: "نحن لسنا سعداء بغياب الجماهير، لكن المسؤوليات تبقى كما هي، الفوز وتقديم مباراة جيدة".





وأتم: "لن يكون من الجيد عدم وجود مشجعين داخل الملعب، ولكن تأتي الصحة أولًا، وإذا كان إغلاق الأبواب هو الحل الأفضل، فمن الصحيح أن هذا القرار قد اتخذ".