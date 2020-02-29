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رياضة

خالد بدرة: الترجي عاني من استهتار لاعبيه أمام الزمالك.. والحكم لم يخطئ

السبت 29/فبراير/2020 - 04:22 ص
الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
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محمد رشاد
تحدث خالد بدرة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي السابق، عن المباراة التي جمعت فريقه أمام الزمالك ضمن مواجهات دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك انتصر على حساب الترجي التونسي بنتيجة 3-1، باللقاء الذي أقيلم على ملعب استاد القاهرة الدولي في ذهاب دور ربع نهائي البطولة القارية.

وقال خالد بدرة في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج اللعيب: "الزمالك انتصر في السوبر الإفريقي، والترجي لم يستوعب الدرس في مباراة اليوم، المدرب وجهازه الفني لم يدرسوا الأبيض جيدًا ، الحكم لم يخطىء والترجي عانى من استهتار لاعبيه".

وأوضح: "الزمالك فريق متطور وقدم مستوى كبير وفاز بالسوبر الإفريقي والمصري وهذا ليس من فراغ، ولكن بعمل جبار من المدرب ورئيس النادي واللاعبين والجمهور".

وأتم: "الزمالك أظهر قوة شخصية في اللقاء ودفاع متاسمك ووسط ملعب نفس الشىء، ولم يكن هناك استهتار من جانبهم خلال المباراة"
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