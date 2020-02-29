مهاجم صن داونز: لن أنسى هدفي في الأهلي .. وموسيماني درس المباراة جيدا

يدخل صن داونز الجنوب أفريقي بعد ساعات لقاء مضيفه الأهلي بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، باحثا عن نتيجة إيجابية خارج ملعبه تمكنه من اللعب دون ضغوط في مواجهة الإياب بجنوب أفريقيا أملا في الإطاحة بالمارد الأحمر، مثلما نجح في ذلك فعل بالعام الماضي من البطولة ذاتها.





وتواصل "صدى البلد" مع ثيمبا زواني نجم ومهاجم صن داونز وصاحب الهدف الأول بالخماسية التاريخية التي عبر من خلالها بطل جنوب أفريقيا ضيفه الأهلي العام الماضي، للحديث عن مباراة اليوم و رأيه في مدربه بيستو موسيماني.





وقال زواني بخصوص مباراة الأهلى: "أعتقد أننا أصبحنا أفضل فريق يعرف كيف يهزم الأهلي، نتيجة العام الماضي أكسبتنا ثقة كبيرة تجعلنا نملك فرصة كي نهزمهم من جديد".

وعن هدفه في شباك الأهلي العام الماضي قال: "لن أنسي هذا الهدف في حياتي، كان مهما بسبب توقيته المبكر الذي منحنا أفضلية".





وعبر عن رأيه في مدربه موسيماني: "لا شئ جديد عنه هو أفضل مدرب في أفريقيا، هو بالنسبة لي والدي الروحي، تحدث معنا عن اللقاء وقال إنه يثق فينا كفريق".





وتحدث عن طريقة لعب شمال أفريقيا قائلا: "معظم الفريق تلعب بطريقة المهاجم الواحد، وهذا يتيح فرصة لوضع لاعبين أكثر بوسط الملعب وستجد أنهم يلعبون بعدد كبير من التمريرات والاعتماد على الاستحواذ".





وتنطلق مباراة الأهلي ضد صن داونز في السادسة مساء اليوم ، على استاد القاهرة الدولي، ويدير المباراة تحكيميا الكونغولي جان جاك ندالا.