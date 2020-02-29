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رياضة

المقاصة يواجه جينيس وديا استعداد لمباراة أسوان بالدورى المصري

السبت 29/فبراير/2020 - 04:34 ص
مصر المقاصة
مصر المقاصة
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محمد رشاد
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة مباراة ودية أمام فريق نادي جينيس، في تمام الثالثة عصر اليوم السبت بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وتأتي ودية اليوم في إطار استعدادات المقاصة لمباراة أسوان، المقرر إقامتها في الخامسة مساء يوم 12 مارس المقبل باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة للدوري.

وخاض فريق المقاصة مرانه صباح أمس على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وأدى اللاعبون تقسيمة قوية على هامش المران شهدت حماسا وروحا عالية من كافة لاعبي الفريق. 

وغاب عن مران الفريق أمس الثنائي خالد أوتشو وصلاح ريكو بسبب الإصابة، حيث تعرض الأول لكدمة قوية في مشط القدم، فيما يعاني الثاني من شد في العضلة الخلفية.

وعقد النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة جلسة مع لاعبى الفريق فى المران ، وأكد إيمانويل خلال كلمته للاعبين على ثقته فى إمكانياتهم وقدرتهم على استعادة الانتصارات، وهو ما تأكد له من خلال مباريات الفريق الأخيرة وبعد مشاهدة تسجيلات عدد من المباريات الأخيرة للفريق، والتي أظهرت تميز معظم عناصر الفريق.
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