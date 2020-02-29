حارس الترجي: لا يجب الحديث عن ظلم الحكم وما حدث يمنحنا دفعة للثأر

طالب حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي المعز بن شريفية بحضور قوي لجماهير النادي في مباراة العودة برادس ضد الزمالك في مسعى لقلب الطاولة على الفريق المصري بعد الهزيمة الكبيرة في القاهرة (3/1) في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال افريقيا.





وقال الحارس عقب المباراة لوسائل الإعلام التونسية التي واكبت المباراة في القاهرة "سنطوي مباراة الذهاب بكل ما فيها. تنتظرنا مباراة صعبة في تونس سنستعد كما يجب وليس هناك مستحيل في كرة القدم".





وتابع بن شريفية "علينا أن لا نفقد أعصابنا وأن لا نتحدث عن المظالم التحكيمية. ننتظر ان تكون جماهيرنا حاضرة بقوة في رادس لمساعدتنا، وسنسعى لأن نقدم ردة فعل ونضمن التأهل الى الدور نصف النهائي".





واحتج لاعبو الترجي ضد بعض القرارات التحكيمية في المباراة حيث طالبوا باحتساب ضربة خطأ لصالح المدافع خليل شمام قبل تسجيل الهدف الثاني للزمالك كما اعترضوا على قرار احتساب ركلة جزاء للزمالك في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.





ومن جهته صرح قائد الترجي خليل شمام بعد المباراة "ما حدث اليوم يجب أن يمنحنا شحنة اضافية. أفضل ما يمكن ان نقدمه لجماهيرنا هو ضمان ورقة العبور إلى الدور الموالي ، نعلن اعتذارنا للجماهير. الآن لدينا 90 دقيقة لرد الاعتبار".





ويلتقي الفريقان في مباراة العودة على ملعب رادس في السادس من مارس.