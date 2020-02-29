كهربا يتصدر تويتر .. والجماهير : الاستبعاد قرار خاطئ

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وذالك بعد ان قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تجميد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب المارد الأحمر لأجل غير مسمى بعد ما بدر منه خلال لقاء السوبر أمام الزمالك.





وجاءت تعليقات الجماهير كالاتى :





استبعاد كهربا قرار خاطئ ويضر بمصلحة النادي





وقال اخر : الاستبعاد قرار خطير ونقطة سوداء فى تاريخ النادى









وأوضحت مصادر خاصة لـ "صدى البلد" داخل النادي الأهلي بأن قرار تجميد اللاعب جاء من جانب مجلس الإدارة ولا دخل للجهاز الفنى بقيادة السويسري رينيه فايلر بالأمر من قريب أو من بعيد.





واستبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 7 لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقا، المقرر لها في السادسة من مساء غدا السبت، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وخرج من القائمة كل من: صالح جمعة وشريف إكرامي وحسام عاشور، ومحمود كهربا، ومحمود وحيد لأسباب فنية، ورمضان صبحي، وحمدي فتحي للإصابة.





وأعلن فايلر عن القائمة جاءت على النحو التالي :



