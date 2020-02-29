الخارجية الأمريكية: التدخل الخارجي في ليبيا مرفوض

قال مسئول بارز بوزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الجمعة، إن التدخل الخارجي في ليبيا مرفوض بشكل قاطع، مشددًا على ضرورة الحل السياسي لتسوية الأزمة بشكل نهائي.





وأضاف المسئول في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الرسمي: "موقفنا واضح إزاء التدخل الخارجي في ليبيا، وهو الرفض التام، ومستمرون في جهودنا لإحلال السلام هناك والتوصل إلى تشكيل حكومة ديمقراطية موحدة في سبيل تحقيق الاستقرار داخل ليبيا ومكافحة الإرهاب هناك".



