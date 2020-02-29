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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: التدخل الخارجي في ليبيا مرفوض

السبت 29/فبراير/2020 - 06:57 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال مسئول بارز بوزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الجمعة، إن التدخل الخارجي في ليبيا مرفوض بشكل قاطع، مشددًا على ضرورة الحل السياسي لتسوية الأزمة بشكل نهائي. 

وأضاف المسئول في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الرسمي: "موقفنا واضح إزاء التدخل الخارجي في ليبيا، وهو الرفض التام، ومستمرون في جهودنا لإحلال السلام هناك والتوصل إلى تشكيل حكومة ديمقراطية موحدة في سبيل تحقيق الاستقرار داخل ليبيا ومكافحة الإرهاب هناك".

وتابع المسئول: "نلتقي بشكل دائم مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج وقادة ليبيين آخرين وذلك في إطار جهودنا المستمرة لتحقيق السلام داخل ليبيا من خلال خفض التصعيد واستمرار العملية السياسية". 
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