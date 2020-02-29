أهالى صعب صالح بعين شمس يشكون من تعديات المقاهى

بعث مصطفى رشوان أحد قراء موقع صدى البلد الاخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من تعدي أصحاب المقاهي على منطقة عين شمس بالقاهرة.





وأوضح مصطفى أن سكان شارع صعب صالح بمنطقة عين شمس يعانون من تعدى أصحاب المقاهى على مساحة الشارع والأرصفة ما يشر نوعا من البلطجة بالحى ويعطل حركة المرور.





وطالب المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة.





ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360