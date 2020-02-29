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أخبار العالم

الولايات المتحدة تؤجل قمة آسيان بسبب فيروس كورونا

السبت 29/فبراير/2020 - 07:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قررت الولايات المتحدة، اليوم السبت، تأجيل قمةً لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" كان مقررًا عقدها في مدينة لاس فيحاس الشهر المقبل، بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وذكر مسئول أمريكي أنه "في وقت يعمل المجتمع الدولي معا لهزيمة فيروس كورونا المستجد، اتخذت الولايات المتحدة بالتشاور مع شركائها في آسيان القرار الصعب بإرجاء اجتماع قادة آسيان".

وكان من المقرر أن يستضيف الرئيس دونالد ترامب قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا في 14 مارس.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة "تقدر علاقاتنا مع دول هذه المنطقة الحساسة، وتتطلع إلى اجتماعات مستقبلية".

وكان ترامب ونائبه مايك بينس قد تغيبا عن القمة السنوية لدول جنوب شرق آسيا في نوفمبر في بانكوك.
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