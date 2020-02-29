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محافظات

ننشر نتيجة انتخابات نقابة المهندسين في أسيوط

السبت 29/فبراير/2020 - 07:49 ص
نتيجة انتخابات مهندسى
نتيجة انتخابات مهندسى بأسيوط
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إيهاب عمر
أعلن المستشار سيد قاسم، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة أسيوط.

وجاءت النتيجة لعدد الأصوات الصحيحة 1220صوتا وعدد الأصوات الباطلة 124 صوتا، وفاز عن تخصص مهندس كهرباء المهندس عمرو سيد محمود 794 صوتا ، وفي شعبة الميكانيكا المهندس حسام الدين مصطفي 606 صوتا، و المهندس أسامة خليف 670 صوتا.

اما عن تخصص مهندس مدني، فاز المهندس أبو العيون عرفات توني،697 صوتا، على مصطفى على سيد 649 صوتا ، عمرو إبراهيم مصطفي حسن 612 صوتا، وعلى مقعد شعبة تعدين وبترول، فوز المهندس حمادة تغيان 876 صوتا. 

وتم الفرز بحضور المرشحين ومفوضين من النقابة العامة، لمتابعة فرز الاصوات تحت الإشراف قضائي المستشار سيد قاسم، والمستشار إبراهيم أحمد عبد الحليم باللجنة العامة، والمستشار خالد محمد محمود بخيت مشرف اللجان النقابية، بالإضافة إلى لجنة الإشراف على الانتخابات من النقابة برئاسة المهندس أحمد محمد خليل، رئيس اللجنة، وبحضور المهندس عبد الحكيم عليان عبد العليم نقيب المهندسين في أسيوط.
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