وأكد المسؤول الأمريكي -الذي يزور نواكشوط حاليا في تصريح لصحيفة "الصحراء" الموريتانية اليوم (السبت) - أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني محل ترحيب في الولايات المتحدة إذا قرر زيارتها..وقال:"نحن نرحب بالرئيس غزواني ترحيبا حارا ، ونحن في الولايات المتحدة نتطلع للمضي قدما في هذه العلاقة، وأمامنا الكثير مما يجب القيام به ونتطلع الى المستقبل بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة بموريتانيا، ونتوقع تطورا أفضل للعلاقات الموريتانية الأمريكية".

وأضاف:"سوف ألتقي اليوم وزير الدفاع الموريتاني ، وسنبحث التعاون في مجال الأمن ، وهناك الكثير من الفرص ، ولدينا الكثير لنقوم به كشركاء حتى نستفيد من تلك الفرص المتاحة، ولن يقتصر علمنا على البعد الأمني فحسب، بل نحن معنيون بتعزيز الشراكة القوية أصلا بيننا".

وأشار إلى أن هناك شركات أمريكية تريد الاستثمار في موريتانيا، في مجال النفط وفي غيره من المجالات، وينظرون إلى موريتانيا كبلد يحظى بموقع استراتيجي، ومن المنظور الأمني موريتانيا حققت نجاحات هائلة.