أخبار الرياضة .. الإفراج عن جماهير الترجي بعد أحداث استاد القاهرة.. قرار صادم لاتحاد الكرة من مرتضى منصور.. حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
نفى فاروق جعفر المستشار الفني السابق بنادي الزمالك وجود أي نية مبيتة لدى القلعة البيضاء لعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز.
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن الإفراج عن بعض مشجعي الترجي التونسي على خلفية أحداث شغب خلال مباراتهم أمام الزمالك في دوري أبطال إفريقيا ، والتى انتصر فيها الفارس الأبيض بنتيجة 3-1، باللقاء الذي أقيلم على ملعب استاد القاهرة الدولي ، فى ذهاب ربع نهائي البطولة.
تواجد المطرب الشعبي الفنان حسن شاكوش ، فى حفل زفاف نهلة ابنة الإعلامي مدحت شلبي، من زوجته السابقة المطربة شيرين وجدي، وذلك بأحد فنادق القاهرة الكبرى وسط حضور حشد كبير من الشخصيات العامة.
وجه إيهاب المباركي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي رسالة إلى الزمالك قبل عودة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث طالبهم بالنظر لما حققه الفريق في رادس أمام الوداد والأهلي من قبل.
كشف الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك طلبه من مرتضى منصور رئيس النادي التدخل لحل أزمة جماهير الترجي التونسي.
قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إنه حقق هدفين من وراء عدم اللعب أمام الأهلي بالفريق الأول، مشيرا إلى أن عدم إرهاق العناصر الأساسية كان السبب في التسجيل حتى الدقيقة الأخيرة أمام الترجي، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
أعلن مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك شطب العضوية العاملة لعمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، بسبب التصرف بشكل مسيء للنادي على حد وصفه.
اتخذ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرارًا صارمًا ضد حارس مرمى فريق ليدز يونايتد، كيكو كاسيا، بتهمة ارتكاب فعل عنصري.