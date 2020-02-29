أخبار الرياضة .. الإفراج عن جماهير الترجي بعد أحداث استاد القاهرة.. قرار صادم لاتحاد الكرة من مرتضى منصور.. حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري

نفى فاروق جعفر المستشار الفني السابق بنادي الزمالك وجود أي نية مبيتة لدى القلعة البيضاء لعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن الإفراج عن بعض مشجعي الترجي التونسي على خلفية أحداث شغب خلال مباراتهم أمام الزمالك في دوري أبطال إفريقيا ، والتى انتصر فيها الفارس الأبيض بنتيجة 3-1، باللقاء الذي أقيلم على ملعب استاد القاهرة الدولي ، فى ذهاب ربع نهائي البطولة.







