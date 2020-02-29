دخلت التاريخ يا محظوظ.. صوفينار تشعل السوشيال بفيديو جديد أثناء ركوبها الحمار





وخطفت صوفينار الأنظار إليها وذلك بعد حرصها على تصوير فيديو مع الحمار وأثناء ركوبها له وهو ما أثار سخرية المتواجدين معها في لوكيشن التصوير وتغني له بحبك يا حمار للمطربة أمينة.





وتلقت صوفينار عديد من التعليقات الإيجابية على الفيديو من جانب متابعيها حيث قال البعض بحبك يا حمار ويا حمار يا محظوظ ودخلت التاريخ يا حمار وجمال صوفينار.





وتستعد صوفينار لتقديم عدد من الحفلات خلال الأيام القليلة المقبلة ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها قريبا.

نشرت الفنانة الاستعراضية صوفينار مقطع فيديو جديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وذلك أثناء تواجدها في إحدى المناطق الريفية تقوم بتصوير أحد أعمالها.