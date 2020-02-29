ملك قورة وفرح علي ونور الزاهد ونور إيهاب في حفل إطلاق ساعات" honor magic watch2".. صور

شارك عدد من نجوم الفن والمشاهير في حفل اطلاق الساعة الذكية الجديدة HONOR Magic Watch 2 منهم النجمة ملك قوره والاعلاميه فرح علي والفنانة نور ايهاب ونور الزاهد شقيقه الفنانه هنا زاهد وذلك داخل أحد المطاعم النيلية بالزمالك.



