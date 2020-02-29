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فن

ملك قورة وفرح علي ونور الزاهد ونور إيهاب في حفل إطلاق ساعات" honor magic watch2".. صور

السبت 29/فبراير/2020 - 08:20 ص
ملك قورة وفرح على
ملك قورة وفرح على
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محمد صبحى
شارك عدد من نجوم الفن والمشاهير في حفل اطلاق الساعة الذكية الجديدة HONOR Magic Watch 2 منهم  النجمة ملك قوره والاعلاميه فرح علي والفنانة نور ايهاب ونور الزاهد شقيقه الفنانه هنا زاهد وذلك داخل أحد المطاعم النيلية بالزمالك.

شاركت ملك قوره والإعلامية فرح علي و الفنانة نور ايهاب ونور الزاهد مميزات وخصائص الساعات وتبادلن التقاط الصور التذكارية بها حيث تقوم  بقياس الضغط ونبضات القلب ، وتقوم بتنبيه المستخدم بالاهتمام بالتمارين الرياضية والحركة فى كل وقت كما انها تستعرض التطبيقات بـ السوشيال ميديا من خلالها توصيلها بالهواتف المحمول الخاصة بصاحب الساعه ، وهو مايجعلك لا تستطيع الاستغناء عنها فى كل الاوقات وأنها مقاومة للمياه ولديها بطارية تدوم 14 يوم متواصلة دون انقطاع.
ملك قورة وفرح علي ونور الزاهد ونور إيهاب في حفل إطلاق ساعات" honor magic watch2".. صور
ملك قورة وفرح علي ونور الزاهد ونور إيهاب في حفل إطلاق ساعات" honor magic watch2".. صور
ملك قورة وفرح علي ونور الزاهد ونور إيهاب في حفل إطلاق ساعات" honor magic watch2".. صور
ملك قورة وفرح علي ونور الزاهد ونور إيهاب في حفل إطلاق ساعات" honor magic watch2".. صور
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