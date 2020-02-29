بتمويل كامل من القطاع الخاص.. مدبولي وعناني يفتتحان متحف الغردقة اليوم

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار اليوم السبت، متحف الغردقة، ليكون أول متحف يعرض تاريخ مصر من الحضارة الفرعونية مرورا بكل العصور فى مقصد سياحى شاطئ، وذلك يأتى فى إطار جهود وزارة السياحة والأثار لدمج الانماط السياحية المختلفة فى مصر معا، وخاصة الشاطئية والثقافية وتقديم منتج متنوع للسائح.





وكان العنانى أكد أنه تم تحديد أسعار التذاكر لتكون 200 جنيه للأجنبى و100 جنية للطالب، وهو أول متحف فى مصر يتم بناءه بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث لم يٌكلف الدولة المصرية أى تكلفة مادية.





وتم إنشاء المتحف من خلال إحدى الشركات المصرية قطاع خاص بالشراكة مع شركات قطاع الاعمال، و كان لديهم مبنى موجود فى الغردقة وغير مستغل، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للأثار تم إدخال بعض التعديلات الانشائية عليه، وتعديلات فى التصميم ليتناسب مع طراز المتحف، وتسلمت بالفعل وزارة السياحة والأثار المبنى حيث ستقوم بإدارته بالكامل والأرباح ستكون مناصفة بين الشركات الخاصة والوزارة.





وقال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار عن متحف الغردقة إنه نموذج يحدث لأول مرة فى مصر من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص فى إنشاء متحف،لافتا إلى أنه نموذج يٌشجع المستثمرين على مثل هذه المتاحف فى المقاصد الشاطئية التى تشهد تواجد كثيف للسياح، وبالتالى تكون وزارة السياحة والاثار حققت أحد أهدافها بتقديم وجبه تاريخية دسمه للسائح الذى جاء للترفيه.





و يضم المتحف 2000 قطعة آثرية داخل المتحف من العصور المختلفة، من بينها الفرعونية، والرومانية والقبطية والإسلامية ويعرض به "فاترينة العالم الآخر" وهىتضم مقتنيات كان المصري القديم يجهزها لـ"العالم الآخر"، وتضم توابيت ومومياوات وموائد قرابين وأدوات وأواني وتماثيل تتعلق بـ"البعث".





ويقدم المتحف خدمة صوتية بمختلف اللغات وتطبيق الحجر الإلكتروني من الخارج ويعمل سيناريو العرض بالمتحف، على إظهار الجمال والرفاهية في الحضارة المصرية عبر العصور و تم تزويد المتحف بمجوهرات ملكية ذهبية لأسرة محمد على وتعرض بداخله نسخة نادرة من المصحف الشريف.



