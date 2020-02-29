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أخبار البلد

أهم الأخبار.. وفاة المفكر الإسلامي محمد عمارة.. الخارجية تعلق على غياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة.. شطب عضوية رئيس اتحاد الكرة من الزمالك

السبت 29/فبراير/2020 - 08:10 ص
أهم الأخبار
أهم الأخبار
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عمرو خليفة
نشر موقع صدى البلد الاخباري على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المتعلقة بمختلف القضايا المحلية والعربية والدولية وكان أهمها على النحو التالي: -


أعلن الدكتور خالد عمارة، نجل المفكر الإسلامي محمد عمارة، وفاة والده مساء أمس الجمعة، عن عمر يناهز 89 عامًا بعد رحلة قصيرة مع المرض.


أكدت وزارة الخارجية، أن مشاركة مصر في الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي ٢٧ و٢٨ فبراير الجاري، جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتنفيذًا للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وأثيوبيا في ٢٣ مارس ٢٠١٥.


في أحد أركان المحكمة انزوت الفتاة العشرينية، تحاول أن تخفي وجهها من نظرات المارين، حابسة دموعها التي انهمرت علي خدودها.. فلم تكن تتخيل أن تنقلب حياتها رأسًا على عقب، بعد سنوات تُعد على أصابع اليد الواحدة على زواجها.


نفى فاروق جعفر المستشار الفني السابق بنادي الزمالك وجود أي نية مبيتة لدى القلعة البيضاء لعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز.


أعلن مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك شطب العضوية العاملة لعمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، بسبب التصرف بشكل مسيء للنادي على حد وصفه.


تواجد المطرب الشعبي الفنان حسن شاكوش ، فى حفل زفاف نهلة ابنة الإعلامي مدحت شلبي، من زوجته السابقة المطربة شيرين وجدي، وذلك بأحد فنادق القاهرة الكبرى وسط  حضور حشد كبير من الشخصيات العامة.


أشعلت الفنانة روبي حفل زفاف ابنة المطربة شيرين وجدي ومدحت شلبي على عمر حسنى، فى حفل كبير أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، فى حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ورجال الإعلام.

محمد رمضان لـ عمرو مصطفى: كرباج كلامى نازل يلسع.. فيديو

وجه الفنان محمد رمضان رسالة مخفية عبر صفحته على موقع فيس بوك للفنان عمرو مصطفى بعدما تحدث الأخير عبر مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدى عن قلة جمهور حفلات محمد رمضان.


قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن مونشين، اليوم السبت، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ملتزمة باستكمال مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان وإثيوبيا.


قال مسئول بارز بوزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الجمعة، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستمرة في التنسيق مع مصر والإمارات وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ضمن جهود إحلال السلام في ليبيا وتحقيق الاستقرار هناك.
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