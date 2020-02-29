غرق طفلين أثناء الاستحمام داخل ترعة في سوهاج

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في سوهاج من استخراج جثتي طفلين غرقا داخل ترعة أثناء الاستحمام بها، بقرية الرشايدة بمركز العسيرات بسوهاج.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي اخطارا بورود بلاغ بغرق طفلين بترعة بناحية الرشايدة، وانتقل إلي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق كلًا من "السيد جمال" ٩ سنوات تلميذ، وشقيقه" محمد" ٨ سنوات تلميذ ويقيمان بذات الناحية وتم إنتشال الجثتين، ونقلهما لمشرحة المستشفي المركزي.





بسؤال والدهما" جمال السيد" ٤٥ عاما عامل، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجليه بالإستحمام بالترعة المجاورة لمنزلهما ولعدم إجادتهما السباحة غرقا بها ونفي الشبهة الجنائية.





تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.



