بحلول عام 2030.. سيعيش ثلثا الفقراء فقرا مدقعا في العالم بتلك البلدان

كما أصدرت اليوم أيضا إستراتيجية للتعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف تشتمل للمرة الأولى على نحو منهجي على طائفة كاملة من أدوات التمويل والخبرات للتصدي لهذه التحديات في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط على السواء، وذلك في ضوء استمرار أوضاع الأزمات التي طال أمدها، وما لها من عواقب وخيمة على الناس والاقتصادات.



