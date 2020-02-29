ننشر نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالإسماعيلية





ونوهت اللجنة إلى أن عدد الناخبين في انتخابات أمس الجمعة بلغ ١٧٠٩ صوت.، وفاز عن الشعبة المدنية المهندس محمد عبد الرحمن ، في حين فاز المهندس محمد حربي عن شعبة كهرباء.





وفاز ياسر عبد الرحمن و شريف مجدي نافع ومحمد بيومي عن شعبة ميكانيكا و تامر نبيل عن الشعب الصغيرة .





وشهدت الساعات الاخيرة من انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهندسين في الاسماعيلية خلال الساعات الاخيرة اقبالا متوسطا من الناخبين على الادلاء باصواتهم في الانتخابات التي يتنافس فيها 24 مرشح على 7 مقاعد .





وكانت الساعات الأولى من الانتخابات البوم شهدت هدوءا في العملية الانتخابية عقب فتح صناديق الاقتراع صباحا وارتفعت نسبة الاقبال عقب الساعة الواحدة من ظهر اليوم .





وقال المهندس شؤيف عماد عضو مجلس النقابة الفرعية وامين الصندوق إن الناخبون ادلوا باصواتهم داخل بطاقتين لانتخاب المرشحين في النقابة العامة واخرى لاختيار النقابة الفرعية .واكد ان العملية الانتخابية هادئة وتسيير بانتظام .

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالاسماعيلية، أسماء الفائزين.