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منوعات

شاهد.. مصري يزيل الكمامة عن وجه رجل صيني ويتصرف بشكل صادم

السبت 29/فبراير/2020 - 09:09 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
وسط التشديدات والمخاوف وحالة الذعر التي تنتاب سكان من خطر فيروس كورونا القاتل ، يقف المصريون في منطقة أخرى تمامًا في طريقة تعاملهم مع هذا الفيروس، وهذا ما أثبته المصريون خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي. 

فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل يرقص مع آخر صيني الجنسية، وهو يغني "كوووورونا  كورونا". 

ويظهر في مقطع الفيديو رجلان في مكان عمل على ما يبدو موقع هندسي أحدهم مصري وآخر صيني، ويقوم المصري باحتضان الصيني والرقص  والغناء له "كورونا كورونا"، ويزيل الكمامة عن وجه الرجل الصيني. 

بينما لم يقم الرجل الصيني  بأي رد فعل  سوى الضحك والاستسلام لصاحبه  في العمل، وعلق رواد مواقع التواصل على مقطع الفيديو:"العالم كله في حالة استنفار كبري والسعودية أوقفت رحلات العمرة بسبب فيروس كورونا !، المصريين بقى في حتة تانية"، وأضاف آخرون:"احنا هنجيب كورونا  لـ كورونا".

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