ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالدقهلية واكتساح لقائمة المهندس أولا

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالدقهلية نتائج الانتخابات الاى أجريت أمس الجمعة بفوز قائمة "المهندس أولا" بمقاعد مجلس النقابة بالدقهلية وتضم القائمة كلا من مصطفى القلموشي، والدكتور محمد صبري سرايا، ومحمد الخولي، وشيماء الصياد عن شعبة الكهرباء، ومحمود أشرف، ومصطفى العراقي عن شعبة مدني والدكتور محمد الحلواني عن شعبة كيمياء- باقي الشعب.





وأكد المهندس رضا الشافعى نقيب المهندسين بالدقهلية أن الانتخابات سارت بشكل جيد دون وجود أى مشاكل.



وكانت الانتخابات قد شهدت منافسة بين ١٩ مرشحا منهم قائمتي "المهندس أولا" و"القائمة الوطنية للمهندسين" وكل قائمة منهم تضم 7 مرشحين إضافة إلى 5 مرشحين مستقلين.





وأجريت الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل برئاسة المستشار محمود اسماعيل و غنيم عبد العزيز وعبد الغنى الشاذلى إضافة إلى لجنة الإشراف على الانتخابات من النقابة برئاسة المهندس محمد العالم رئيس اللجنة وبحضور المهندس رضا الشافعى نقيب المهندسين تم إرسال نتيجة التصويت الخاصة بمجالس الشُعب بالنقابة العامة الى النقابة العامة للإعلان عنها على مستوى الجمهورية.





يذكر أنه بلغ إجمالي الحضور ٢٠٨٩ صوتا والأصوات الباطلة ١٥٤ صوتا والأصوات الصحيحة ١٩٣٥.