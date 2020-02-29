رشا مجدي: العثور على المفقودين من خلال الإنترنت توجه حكومي.. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت مبادرة غاية في الاهمية وهي تتعلق بالعثور على الأطفال المفقودين، فهي تعتمد على إنشاء نظام ويتم استخدام تقنيات التعارف على الوجه والتعلم العميق والمطابقة بين الصور التي يتم تصويرها لهؤلاء الأطفال.





وتابعت الإعلامية رشا مجدي، من خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن سيتم تطبيق تلك المبادرة من خلال إنشاء بوابة على الانترنت، و تدار بواسطة وزارة التضامن الاجتماعي وتحتوي تلك البوابة على محرك البحث لتمكين المستخدمين من تسجيل الدخول.





وأضافت رشا مجدي، ان من خلال تسجيل الدخول يستطيع المواطن بتحميل صور الطفل الذي يتم البحث عنه، وسيتم الحصول على إشعار فور ان تحدث مطابقة الصورة بأخرى.





وأوضحت الإعلامية رشا مجدي، ان هناك نقطة ايجابية في تلك المبادرة لأنها تعتمد على التطور التكنولوجي وهذه دلالة على ان مصر مواكبة لهذا التطور والتحول الرقمي الذي يشهده العالم كله.





واكدت على ان هذه المبادرة لم يقتصر دورها على الأطفال المتواجدين في دور الرعاية الاجتماعية ولكن ايضًا ستشمل الأطفال بلا مأوى، مما يجعل دورها مهم بشكل أكبر وعلى نطاق أوسع لأنها تساهم في القضاء على ظاهرة كبيرة تؤرق المجتمع بالفعل.