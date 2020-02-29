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لميس سلامة: القضاء على ظاهرة الأطفال المفقودين خلال 3 أشهر.. فيديو

السبت 29/فبراير/2020 - 09:33 ص
الاعلامية لميس سلامة
الاعلامية لميس سلامة
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فرح علاء الخولي

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن المبادرة التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعثور على الأطفال المفقودين، واحدة من أهم المبادرات الحالية لأن هناك ظاهرة في انتشار الأطفال المفقودين وزيادة أعدادهم.

وطالبت الإعلامية لميس سلامة، من خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن يلجأ أهالي هؤلاء الأطفال لكثير من البرامج للبحث عن الطفل واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لأنها منصة كبيرة تضم كثير من الأفراد.

واضافت أن هذه المبادرة تساهم بشكل كبير في حل مشكلة الأطفال المفقودين والتقليل من انتشارها، و لذلك يجب ان ندعم تلك المبادرة بكل قوة  لتحقيق أهدافها بنجاح، وانه يتم العمل على إنهاء تلك الظاهرة خلال 3 أشهر.

وأوضحت ان الأسرة التي تفقد واحد من أطفالها تعاني كثير من المشاكل قد تصل الى حد الموت أو تدمير الاسرة.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أطلقت مبادرة مشروع العثور على الأطفال المفقودين، وتعتمد على إنشاء نظام يستخدم تقنيات التعرف على الوجه  Face Recognition والتعلم العميق Deep Learning  والمطابقة بين الصور التى يتم تصويرها للأطفال في الملاجئ والصور التى يتم إدخالها إلى النظام من أهالى الأطفال التائهين للبحث عن أطفالهم.


وقال وزير الاتصالات أنه يتم إنشاء بوابة على الانترنت وهي تدار بواسطة وزارة التضامن الاجتماعى وتحتوي على محرك البحث لتمكين المستخدمين من تسجيل الدخول، وتحميل صور الطفل الذى يبحثون عنه، وتتضمن الحصول على إشعار عند حدوث المطابقة.

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