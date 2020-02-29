إسرائيل تعزي تركيا في مقتل 34 جنديا بإدلب

قدمت إسرائيل تعازيها إلى تركيا بعد مقتل 34 جنديا تركيا في قصف جوي في مدينة إدلب السورية.







ونشرت السفارة الإسرائيلية في تركيا تغريدة على حسابها الرسمي بـ "تويتر"، قالت فيها إن "سفارة إسرائيل غمرها حزن عميق إثر مقتل الجنود الأتراك"، وأضافت: "نحن متعاطفون مع الجرحى ونقدم تعازينا لأهالي الجنود الذين فقدوا حياتهم".









وكانت تركيا أعلنت ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الذي استهدف رتلًا عسكريًا تركيًا في إدلب بسوريا إلى 33 جنديًا، وأن جنودًا عدة آخرين تعرضوا لإصابات خطرة وتتم معالجتهم في ولاية هاطاي، حيث تم نقلهم إلى هناك بواسطة مروحيات عسكرية. كما اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجيش السوري بالمسئولية عن هذا الهجوم.









وطالبت تركيا أمس، الجمعة، المجموعة الدولية بإقامة منطقة حظر جوي في شمال غربي سوريا لمنع طائرات الجيش السوري وحليفته روسيا من شنّ ضربات، فيما رفضت تركيا التفسير الروسي بأن 33 جنديًا تركيًا قتلوا، الخميس، في قصف لقوات الجيش السوري في محافظة إدلب كانوا ضمن "مجموعات إرهابية".









وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: "أود أن أعلن أنه عند وقوع هذا الهجوم، لم تكن هناك أي مجموعات مسلّحة حول وحداتنا العسكرية".