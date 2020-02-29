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منوعات

مفاجأة للرجال.. تقليد غريب تتبعه النساء في يوم 29 فبراير.. صور

السبت 29/فبراير/2020 - 10:05 ص
صدى البلد
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مريم صليب
انتهى فبراير شهر الحب إلا أن هناك تقليدا غريبا تتبعه النساء في أوروبا كل أربع سنوات في يوم 29 فبراير، حيث تقدم النساء هدايا للرجال في ذلك اليوم. 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن النساء تتبع ذلك التقليد في بعض الدول الأوروبية، حيث تقوم بتحضير هدايا ومفاجآت للرجل الذي قد يكون زوجها أو شقيقها أو صديقها، ففي النهاية تقوم بإعطائه الهدية. 

يعود ذلك التقليد إلى القرن الخامس ميلاديا، وأول من دعت له كانت سيدة أيرلندية، وقررت تحضير مفاجأة لزوجها باحثة عن سعادته، وبالفعل شعر زوجها بالفرح عندما وجدها في مكان عمله وبيدها هدية صغيرة. 

نال ذلك التقليد إعجاب كثير من النساء وقمن بتقليد السيدة الأيرلندية، وقررن أن يكون يوم 29 من شهر فبراير هو يوم لسعادة الرجال وتقديم الهدايا لهم. 
مفاجأة للرجال.. تقليد غريب تتبعه النساء في يوم 29 فبراير.. صور
مفاجأة للرجال.. تقليد غريب تتبعه النساء في يوم 29 فبراير.. صور
مفاجأة للرجال.. تقليد غريب تتبعه النساء في يوم 29 فبراير.. صور
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