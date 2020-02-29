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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبى يجمع 7ر18 مليون دولار لمساعدة ضحايا الجفاف في زيمبابوي

السبت 29/فبراير/2020 - 09:32 ص
الاتحاد الاوربى
الاتحاد الاوربى
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أ ش أ
أعلن سفير الاتحاد الأوروبى لدى زيمبابوى " تيمو أولكونين " أن الاتحاد جمع 7ر18 مليون دولار لمساعدة ضحايا الجفاف فى زيمبابوى بدعمهم بمعونات غذائية طارئة لتحسين مستوى تغذيتهم وتقديم الرعاية الصحية الأساسية التى يحتاجونها وإمدادهم بمياه صالحة للشرب .

وأوضح سفير الاتحاد الأوروبى فى تصريحات صحفية نشرت اليوم " إن هذا التمويل يمثل جزءا من دعم أكبر تزيد قيمته على 5ر24 مليون دولار ، وأن باقى المبلغ سيتم استخدامه لدعم أربع دول أخرى هى زامبيا وليسوتو ومدغشقر وإيسواتينى .

وأضاف: " هذا التمويل يأتى فى الوقت الذى تعانى فيه أجزاء كبيرة زيمبابوى و مساحة شاسعة بمنطقة الجنوب الأفريقى لجفاف شديد منذ عشرات السنين ".

وقال السفير أولكونين " إن المنطقة المتاخمة للمحيط الهندى معرضة لكوارث طبيعية مثل الجفاف والفيضانات التى تدمر المحاصيل وتتسبب فى إضعاف مجتمعات هناك " .

ومضى قائلا " إن الاتحاد الأوروبى قام منذ شهر يناير عام 2019 بتخصيص ما يعادل 75ر75 مليون دولار كمساعدات إنسانية لدول تقع عبر أنحاء المنطقة التى يتعرض فيها حوالى 12 مليون شخص لخطر الجوع " .

وأشار سفير الاتحاد الأوروبى إلى أن معظم هذا التمويل تم تخصيصه كمساعدات إغاثة طارئة فى أعقاب وقوع كوارث طبيعية مثل كارثتى / إعصارى إيداى وكينيث / ولتقديم مساعدات غذائية ومساعدة التجمعات السكنية المعرضة للخطر حتى يمكنها مواجهة آثار الكوارث المتعلقة بالتغيرات المناخية .

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