الاتحاد الأوروبى يجمع 7ر18 مليون دولار لمساعدة ضحايا الجفاف في زيمبابوي

أعلن سفير الاتحاد الأوروبى لدى زيمبابوى " تيمو أولكونين " أن الاتحاد جمع 7ر18 مليون دولار لمساعدة ضحايا الجفاف فى زيمبابوى بدعمهم بمعونات غذائية طارئة لتحسين مستوى تغذيتهم وتقديم الرعاية الصحية الأساسية التى يحتاجونها وإمدادهم بمياه صالحة للشرب .





وأوضح سفير الاتحاد الأوروبى فى تصريحات صحفية نشرت اليوم " إن هذا التمويل يمثل جزءا من دعم أكبر تزيد قيمته على 5ر24 مليون دولار ، وأن باقى المبلغ سيتم استخدامه لدعم أربع دول أخرى هى زامبيا وليسوتو ومدغشقر وإيسواتينى .





وأضاف: " هذا التمويل يأتى فى الوقت الذى تعانى فيه أجزاء كبيرة زيمبابوى و مساحة شاسعة بمنطقة الجنوب الأفريقى لجفاف شديد منذ عشرات السنين ".





وقال السفير أولكونين " إن المنطقة المتاخمة للمحيط الهندى معرضة لكوارث طبيعية مثل الجفاف والفيضانات التى تدمر المحاصيل وتتسبب فى إضعاف مجتمعات هناك " .





ومضى قائلا " إن الاتحاد الأوروبى قام منذ شهر يناير عام 2019 بتخصيص ما يعادل 75ر75 مليون دولار كمساعدات إنسانية لدول تقع عبر أنحاء المنطقة التى يتعرض فيها حوالى 12 مليون شخص لخطر الجوع " .





وأشار سفير الاتحاد الأوروبى إلى أن معظم هذا التمويل تم تخصيصه كمساعدات إغاثة طارئة فى أعقاب وقوع كوارث طبيعية مثل كارثتى / إعصارى إيداى وكينيث / ولتقديم مساعدات غذائية ومساعدة التجمعات السكنية المعرضة للخطر حتى يمكنها مواجهة آثار الكوارث المتعلقة بالتغيرات المناخية .



