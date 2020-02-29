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رياضة

تشيلسي في مهمة ثأرية ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

السبت 29/فبراير/2020 - 09:35 ص
بورنموث ضد تشيلسي
بورنموث ضد تشيلسي
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إسراء أشرف
يحل فريق تشيلسي ضيفًا على نظيره بورنموث، اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة رقم 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 44 نقطة، بينما يتواجد بورنموث في المركز الـ16 برصيد 26 نقطة.

ويسعى تشيلسي في مباراة اليوم، لمصالحة جماهيره، بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة، على يد بايرن ميونخ الألماني، يوم الثلاثاء الماضي، بذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبدو أن لقاء بورنموث ثأريًا بالنسبة لـ تشيلسي، بعد أن خسر أمامه في مباراة الدور الأول بنتيجة 1-0، بالمباراة التي جمعتهما ضمن الأسبوع رقم 17 من البريميرليج.

ويفتقد البلوز أمام بورنموث لخدمات كل من، المهاجم تامي أبراهام، والجناح كريستيان بوليسيتش، ولاعب الوسط نجولو كانتي، للإصابة.
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